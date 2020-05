Dopo Dybala, anche Sportiello è finalmente guarito dal Coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Le buone notizie per i giocatori di serie a si susseguono. A distanza di un giorno dall’annuncio di Dybala, arriva anche quello di Sportiello. Sia il calciatore della Juventus che il portiere dell’Atalanta sono guariti dal Coronavirus. Dybala lo ha annunciato sui suoi canali social e per Sportiello l’annuncio è arrivato direttamente dal club di serie A. LEGGI anche >>> Renzi dice che Spadafora non capisce niente di calcio e di democrazia VIDEO L’Atalanta annuncia la guarigione di Sportiello Dopo un mese e mezzo Sportiello è guarito dal Coronavirus. finalmente, Dopo tre differenti tamponi a cui era risultato positivo, il quarto ha dato il risultato sperato. Giusto in tempo per il suo compleanno di questa domenica, quando il portiere farà 28 anni. L’Atalanta ha comunicato che «Sportiello, sottoposto a due ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Dybala è guarito dopo un mese e mezzo ed esulta sui social : “Finalmente - la mia faccia dice tutto”

Tampone negativo - Dybala è guarito (dopo oltre 45 giorni)

Juve - Dybala non è ancora guarito dal Covid-19 : dopo 40 giorni si attende tampone negativo (Di giovedì 7 maggio 2020) Le buone notizie per i giocatori di serie a si susseguono. A distanza di un giorno dall’annuncio di, arrivaquello di. Sia il calciatore della Juventus che il portiere dell’Atalanta sono guariti dallo ha annunciato sui suoi canali social e perl’annuncio è arrivato direttamente dal club di serie A. LEGGI>>> Renzi dice che Spadafora non capisce niente di calcio e di democrazia VIDEO L’Atalanta annuncia la guarigione diun mese e mezzodaltre differenti tamponi a cui era risultato positivo, il quarto ha dato il risultato sperato. Giusto in tempo per il suo compleanno di questa domenica, quando il portiere farà 28 anni. L’Atalanta ha comunicato che «, sottoposto a due ...

SkyTG24 : Il calciatore della #Juventus Paulo #Dybala è risultato ancora positivo al #COVID19 dopo più di un mese - HuffPostItalia : Dopo 4 tamponi, Paulo Dybala è ancora positivo e asintomatico - MarcoZigagna : RT @DabianaV: La #Juventus annuncia la guarigione di #Dybala. Due soli giorni dopo l'arrivo di #CristianoRonaldo a Torino. Non può essere… - IAmSirPhilip : RT @DabianaV: La #Juventus annuncia la guarigione di #Dybala. Due soli giorni dopo l'arrivo di #CristianoRonaldo a Torino. Non può essere… - Leaderdelsettor : RT @DabianaV: La #Juventus annuncia la guarigione di #Dybala. Due soli giorni dopo l'arrivo di #CristianoRonaldo a Torino. Non può essere… -