Dl Maggio: riduzione ore di lavoro, a parità di salario. Al vaglio la proposta Il Dl di Aprile sarebbe in procinto di essere completato, anche se, nel frattempo, è diventato "di Maggio". Si prevedono 55 miliardi a sostegno dell'economia, il reddito di emergenza (che diventerà "contributo"), ma la novità decisamente più interessante riguarda il punto tra governo e parti sociali per la ripartenza. Già, martedì 5, il Premier Conte, all'incontro con i leader dei sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, aveva parlato di «brusca caduta del Pil», scenario confermato anche dal rapporto della Commissione europea, per cui «occorre rimboccarsi le maniche»; che tradotto significa, per il Presidente del Consiglio, un «patto sociale per far ripartire davvero il Paese», un piano ...

