Dittatura "quasi sicura". Virus, profezia-choc di Paolo Mieli: svolta autoritaria in Italia? (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli effetti collaterali del coronaVirus. O meglio, di una possibile seconda ondata di Covid-19 che possa costringere l'Italia a un secondo lockdown. A parlarne è lo storico Paolo Mieli, ospite di Atlantide di Andrea Purgatori su La7. E l'ex direttore del Corriere della Sera si iscrive al partito di chi pensa che in caso di recidiva potremmo correre dritti dritti versomuna Dittatura: "Soprattutto se dovesse esserci una nuova emergenza sanitaria, il rischio di una svolta autoritaria in Italia ci sarebbe", spiega Paolo Mieli. Per questo, aggiunge, che "comportarsi responsabilmente" da un punto di vista della prevenzione del contagio è importante anche da un punto di vista politico. Altrimenti, conclude, la "svolta autoritaria sarebbe quasi sicura". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Gli effetti collaterali del corona. O meglio, di una possibile seconda ondata di Covid-19 che possa costringere l'Italia a un secondo lockdown. A parlarne è lo storico, ospite di Atlantide di Andrea Purgatori su La7. E l'ex direttore del Corriere della Sera si iscrive al partito di chi pensa che in caso di recidiva potremmo correre dritti dritti versomuna: "Soprattutto se dovesse esserci una nuova emergenza sanitaria, il rischio di unain Italia ci sarebbe", spiega. Per questo, aggiunge, che "comportarsi responsabilmente" da un punto di vista della prevenzione del contagio è importante anche da un punto di vista politico. Altrimenti, conclude, la "sarebbe".

Noovyis : (Dittatura 'quasi sicura'. Virus, profezia-choc di Paolo Mieli: svolta autoritaria in Italia?) Playhitmusic - - TexWill65129768 : @Adnkronos Ma come mai, non parlano dei buoni risultati ottenuti con il plasma... (io lo so:è costo zero e non arri… - LuiginaSi : @mirmidone_4 @KotetsuJeegu Anzi essendo 'vittime' di una pseudo dittatura si torna agli errori di prima sentendosi… - MMassere : @MarcoSanavia1 Nooo non ci posso CLEDELE PELCHE' ?? cosa hanno combinato questa volta oltre alla dittatura,alla m… - WonderfoolWords : @leonessa1864 @LauraTentoni1 @GiuseppeConteIT Rispetto ai morti? Sempre la stessa retorica, qui ne va del futuro de… -

Ultime Notizie dalla rete : Dittatura quasi Bologna si ribella, a piazza Maggiore prima manifestazione libera contro i diktat del... Secolo d'Italia Paolo Mieli ad Atlantide: "Seconda ondata coronavirus? Svolta autoritaria quasi sicura"

Gli effetti collaterali del coronavirus. O meglio, di una possibile seconda ondata di Covid-19 che possa costringere l'Italia a un secondo lockdown. A parlarne è lo storico Paolo Mieli, ospite di Atla ...

METEO ITALIA – Fase STABILE in arrivo nei prossimi giorni, ecco DOVE farà più caldo: quasi +30°C!

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. L’anticiclone di origine africana sta rimontando progressivamente sulla nostra Penisola, favorendo così un deciso ritorno a condizi ...

Gli effetti collaterali del coronavirus. O meglio, di una possibile seconda ondata di Covid-19 che possa costringere l'Italia a un secondo lockdown. A parlarne è lo storico Paolo Mieli, ospite di Atla ...Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. L’anticiclone di origine africana sta rimontando progressivamente sulla nostra Penisola, favorendo così un deciso ritorno a condizi ...