Disuguaglianza al contrario | il 90% delle vittime di Coronavirus nei Paesi più ricchi al

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 maggio 2020)al: il 90%dineipiùal mondo All’inizio di maggio 2020 oltre il 90 per cento dei decessi persi sono verificati neipiùdel mondo, una percentuale che, includendo Cina, Brasile e Iran sale al 96 per cento. A evidenziarlo è una ricerca intitolata “Il Covid-19 ha ribaltato la salute mondiale?” (Has COVID-19 subverted global health?) e pubblicata sulla rivista The Lancet, secondo cui il virus ha colpito in maniera molto più significativa irispetto a quelli in via di sviluppo. Il numero dei contagi danel mondo è arrivato a oltre 3milioni e 700mila casi, mentre lesono quasi 265mila. Icol maggior numero di morti sono Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Spagna e Francia. Per i ricercatori, la causa del ...