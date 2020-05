Disabili, centri diurni verso la riapertura: “Le famiglie aspettano con ansia, l’isolamento è un calvario”. Ma servono i protocolli: “Ora sanificazioni e tamponi a tutti per evitare focolai” (Di giovedì 7 maggio 2020) La fase 2 dell’emergenza coronavirus ha decretato anche la possibile riapertura dei centri diurni per Disabili (Cdd). Un intervento atteso da tantissime famiglie, in difficoltà nel gestire figli e parenti durante il lockdown, ma che presenta numerose incognite. Intanto, a quasi una settimana dal via libera, mancano i Piani territoriali regionali (Ptr), ovvero gli strumenti amministrativi o protocolli che permettono alle Regioni di applicare le disposizioni arrivate da Roma e permettere l’effettiva riapertura. Come rilevato da un rapporta Anfass, gli iscritti ai centri diurni per Disabili sono almeno un milione in tutta Italia: circa il 10% hanno delle Disabilità sensoriali, il 15% Disabilità motorie e oltre il 70% Disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo. I centri erano stati chiusi il 17 marzo con il decreto Cura Italia e ora, come ... Leggi su ilfattoquotidiano "Il dramma dei centri per disabili chiusi"

Campania - riaprono i centri di assistenza disabili e riabilitazione chiusi per l’emergenza Coronavirus

