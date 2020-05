Dieta Mind | come funziona la dieta amica del cervello

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) La dieta Mind, acronimo di Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, è una delle diete più in voga negli ultimi anni. Ideata dal Rush University Medical Center di Chigago, abbina alcuni principi base della dieta Mediterranea con quelli della dieta DASH, conosciuta anche come dieta contro l’ipertensione. Obiettivo di questo programma alimentare è prevenire l’invecchiamento cerebrale e l’insorgenza di demenze, mantenendo i neuroni in forma e il cervello sano. In che modo? Dando a tavola la precedenza ai cibi alleati della salute cerebrale e limitando o evitando invece quelli che al contrario possono remare contro. Vediamo nel dettaglio come funziona la dieta Mind.