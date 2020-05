DFL conferma: la Bundesliga riparte il 16 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) La Bundesliga e la 2. Bundesliga pianificano di riprendere il campionato sabato 16 maggio. Lo ha annunciato la DFL (Deutshe Fussball Liga) in una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di oggi. «L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente», ha affermato CEO Christian Seifert. … L'articolo DFL conferma: la Bundesliga riparte il 16 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Il CEO della DFL conferma : «Il calcio tedesco resta fermo» – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Lae la 2.pianificano di riprendere il campionato sabato 16. Lo ha annunciato la DFL (Deutshe Fussball Liga) in una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di oggi. «L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente», ha affermato CEO Christian Seifert. … L'articolo DFL: lail 16è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie DFL conferma: la Bundesliga riparte il 16 maggio: La Bundesliga e la 2. Bundesliga pianificano… - CalcioFinanza : La #DFL conferma: #Bundesliga in campo dal 16 maggio - filippo898 : RT @toMMilanello: ?? La DFL conferma: #Bundesliga e #2Bundesliga potranno ripartire a metà maggio. ?????? “Giocare a porte chiuse non è ideal… - toMMilanello : ?? La DFL conferma: #Bundesliga e #2Bundesliga potranno ripartire a metà maggio. ?????? “Giocare a porte chiuse non è… -

Ultime Notizie dalla rete : DFL conferma DFL conferma: la Bundesliga riparte il 16 maggio Calcio e Finanza QUANDO RIPARTE LA BUNDESLIGA?/ Si gioca già il 16 maggio, ma scoppiano le polemiche

Dopo il via libera arrivato solo ieri pomeriggio dal governo, nella persona della Cancelliera Angela Merkel, ecco che pure nella tarda serata è arrivata conferma dal parte della Federazione: la Bundes ...

Quando riparte la Bundesliga?/ DFL: in campo il 15 maggio. Oggi si decide sulla Coppa

Sport - Quando riparte la Bundesliga? La federazione conferma: in campo già il prossimo 15 maggio. Oggi nuova riunione per decidere di date e coppa tedesca.

Dopo il via libera arrivato solo ieri pomeriggio dal governo, nella persona della Cancelliera Angela Merkel, ecco che pure nella tarda serata è arrivata conferma dal parte della Federazione: la Bundes ...Sport - Quando riparte la Bundesliga? La federazione conferma: in campo già il prossimo 15 maggio. Oggi nuova riunione per decidere di date e coppa tedesca.