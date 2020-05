Detto Fatto riparte da Bianca Guaccero: in tv dall’11 maggio – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) La conduttrice Bianca Guaccero ha annunciato che da lunedì 11 maggio riparte Detto Fatto: il gradito ritorno in tv della fortunata trasmissione. Bianca Guaccero, con un post su Instagram, annuncia il ritorno in tv su Raidue a partire dall’11 maggio della trasmissione ‘Detto Fatto’. Scrive infatti: “Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò … L'articolo Detto Fatto riparte da Bianca Guaccero: in tv dall’11 maggio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Detto Fatto torna con Bianca Guaccero su Rai 2 : quando inizia

Detto Fatto torna in onda da lunedì 11 maggio - Bianca Guaccero : "Felice di poter tornare"

Detto Fatto torna lunedì 11 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) La conduttriceha annunciato che da lunedì 11: il gradito ritorno in tv della fortunata trasmissione., con un post su Instagram, annuncia il ritorno in tv su Raidue a partire dall’11della trasmissione ‘’. Scrive infatti: “Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò … L'articoloda: in tv dall’11è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo fatto una proposta per la ricostruzione: azzeramento di tutto quello che è debito pregresso in It… - rtl1025 : ?? Per la prima volta al mondo un candidato #vaccino contro il #coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule… - giuly2103 : RT @teoago72: 'We can't prove sex with children does them harm' says Labour-linked NCCL | UK | News | - CronacaSocial : ?? #Botteri e #StrisciaLaNotizia. La giornalista ha risposto al TG satirico. Fine delle polemiche? Ecco cos'ha detto… -