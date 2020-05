Depositata la mozione di sfiducia del Centrodestra nei confronti del ministro Bonafede

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020)dineidelfirmata da tutto il. ROMA – Ilha depositato ladineideldopo la polemica delle scarcerazione dei boss. L’annuncio è arrivato direttamente da Matteo Salvini nella consueta conferenza stampa alla Camera. “Ladiper ilè statain Senato, con le firme di tutto il, perché ilha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore delicato, come quello delle carceri“. Giorgia Meloni: “Spero che il Parlamento abbia un sussulto di dignità” Ladiè stata firmata anche da Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che ha spiegato il perché di questa scelta: “Il Paese non ...