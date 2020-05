DELIBERA REGIONE LOMBARDIA Sì a sport individuali e più sorveglianza sanitaria

AgNPs : RT @carlakak: ORRORE LOMBARDIA: La coppia di pazzi Fontana-Gallera delibera la creazione di Residenze per Anziani malati di COVID-19 pur d… - carlakak : RT @carlakak: ORRORE LOMBARDIA: La coppia di pazzi Fontana-Gallera delibera la creazione di Residenze per Anziani malati di COVID-19 pur d… - TiNilde : RT @carlakak: ORRORE LOMBARDIA: La coppia di pazzi Fontana-Gallera delibera la creazione di Residenze per Anziani malati di COVID-19 pur d… - mariarosaconca1 : RT @carlakak: ORRORE LOMBARDIA: La coppia di pazzi Fontana-Gallera delibera la creazione di Residenze per Anziani malati di COVID-19 pur d… - galby1961 : RT @carlakak: ORRORE LOMBARDIA: La coppia di pazzi Fontana-Gallera delibera la creazione di Residenze per Anziani malati di COVID-19 pur d… -

DELIBERA REGIONE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DELIBERA REGIONE