Decessi in Italia: ecco cosa emerge dai dati Istat sul primo trimestre del 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Nel periodo 20 febbraio-31 marzo i Decessi nel nostro Paese sono aumentati del 38,7% rispetto alla media degli anni precedenti. di Lorenzo Ruffino L'Istat ha pubblicato i dati sui Decessi in 6.866 comuni tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020: facendo un confronto con gli anni precedenti, da questi numeri emerge l'impatto che il coronavirus può aver avuto sui Decessi in Italia. I comuni considerati sono l'86,9% del totale e hanno l'86,4% della popolazione complessiva. Nel primo trimestre (...) - Tribuna Libera / Istat, Mortalità, Decessi, Coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 369 decessi oggi in Italia

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia al secondo posto con oltre 29000 decessi - USA in testa

Coronavirus - ultime notizie – In aumento i decessi in tutta Italia - ma calano ricoveri e contagi. Il Governo lavora al dl maggio e ipotizza riaperture anticipate. L’ultimatum di Bellanova : «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto» (Di giovedì 7 maggio 2020) Nel periodo 20 febbraio-31 marzo inel nostro Paese sono aumentati del 38,7% rispetto alla media degli anni precedenti. di Lorenzo Ruffino L'ha pubblicato isuiin 6.866 comuni tra il 1° gennaio e il 31 marzo: facendo un confronto con gli anni precedenti, da questi numeril'impatto che il coronavirus può aver avuto suiin. I comuni considerati sono l'86,9% del totale e hanno l'86,4% della popolazione complessiva. Nel(...) - Tribuna Libera /, Mortalità,, Coronavirus, Vittime coronavirus

fattoquotidiano : Fase 2, lo studio dell’Imperial College: “Con il ritorno alla mobilità senza precauzioni l’Italia rischia una nuova… - you_trend : ?? Dal 20 febbraio al 31 marzo i decessi nel nostro Paese sono aumentati del 38,7% rispetto alla media degli anni pa… - RaiNews : Nuovo bilancio di morti in Gran Bretagna: dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, ci sono stati oltre 32 mila decess… - MuredduGiovanni : RT @valy_s: Con la terapia del plasma iperimmune dell’ospedale Poma di #Mantova e a #Pavia da oltre un mese NON ci sono decessi per il #COV… - ferruccio_zara : RT @valy_s: Con la terapia del plasma iperimmune dell’ospedale Poma di #Mantova e a #Pavia da oltre un mese NON ci sono decessi per il #COV… -