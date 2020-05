Days Gone: un giocatore ha eliminato un'enorme orda di zombie senza sparare un solo colpo (Di giovedì 7 maggio 2020) Di recente, Days Gone ha celebrato il suo primo anniversario e la community tutta ha celebrato il compleanno con una serie di tributi. In un evento speciale della durata di una settimana, abbiamo visto i fan riunirsi mostrando una serie di foto, stream, video, fan art, discussioni e qualsiasi altra cosa correlata a Days Gone. Anche molti membri del team di sviluppo di Days Gone sono stati coinvolti inserendo #DaysGoneWeek dopo i loro nomi su Twitter, mostrando quanto sia coinvolto questo incredibile studio di gioco con i loro fan. Non volendo che la festa finisse, l'utente di Reddit SpawnicusRex ha realizzato un video in-game in cui mostra come far fuori un'orda di 300 zombie senza sparare un singolo proiettile.All'inizio del video di 8 minuti, vediamo SpawnicusRex in sella alla sua moto attraversa le zone di Days Gone, accelerando rapidamente tra alberi e strade sconnesse. Alla fine, ... Leggi su eurogamer Days Gone compie un anno e Bend Studios ringrazia i fan per aver giocato 200 milioni di ore

Gli sviluppatori di Days Gone al lavoro su un nuovo gioco tripla A

Il mondo dei videogiochi piange - lutto per Days Gone - Kingdom Hearts e altri (Di giovedì 7 maggio 2020) Di recente,ha celebrato il suo primo anniversario e la community tutta ha celebrato il compleanno con una serie di tributi. In un evento speciale della durata di una settimana, abbiamo visto i fan riunirsi mostrando una serie di foto, stream, video, fan art, discussioni e qualsiasi altra cosa correlata a. Anche molti membri del team di sviluppo disono stati coinvolti inserendo #Week dopo i loro nomi su Twitter, mostrando quanto sia coinvolto questo incredibile studio di gioco con i loro fan. Non volendo che la festa finisse, l'utente di Reddit SpawnicusRex ha realizzato un video in-game in cui mostra come far fuori un'di 300un singolo proiettile.All'inizio del video di 8 minuti, vediamo SpawnicusRex in sella alla sua moto attraversa le zone di, accelerando rapidamente tra alberi e strade sconnesse. Alla fine, ...

Eurogamer_it : Un giocatore ha eliminato un'enorme orda di zombie senza sparare un colpo in #DaysGone. - rikasix : non posso finire l'evento degli skz su ssjyp perchè non riesco a fare l'ultima sfida di gone days...mi sentite urlare - ThePhotoMode : RT @IsJustMontes: ? Masacre. ?? Modo foto - Days Gone - PS4 #DaysGone #PS4share #PS4live #PS4 #PlayStation4 #Playstation #photography #Vir… - VGPNetwork : RT @IsJustMontes: ? Masacre. ?? Modo foto - Days Gone - PS4 #DaysGone #PS4share #PS4live #PS4 #PlayStation4 #Playstation #photography #Vir… - IsJustMontes : ? Masacre. ?? Modo foto - Days Gone - PS4 #DaysGone #PS4share #PS4live #PS4 #PlayStation4 #Playstation… -

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone Days Gone: un giocatore ha eliminato un'enorme orda di zombie senza sparare un solo colpo Eurogamer.it Days Gone: un giocatore ha eliminato un'enorme orda di zombie senza sparare un solo colpo

Di recente, Days Gone ha celebrato il suo primo anniversario e la community tutta ha celebrato il compleanno con una serie di tributi. In un evento speciale della durata di una settimana, abbiamo vist ...

Le classifiche italiane di vendita della Week 16. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege entra in classifica

Di seguito trovate le classifiche di vendita combined relative alla week 16 fornite da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Altra settimana d ...

Di recente, Days Gone ha celebrato il suo primo anniversario e la community tutta ha celebrato il compleanno con una serie di tributi. In un evento speciale della durata di una settimana, abbiamo vist ...Di seguito trovate le classifiche di vendita combined relative alla week 16 fornite da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Altra settimana d ...