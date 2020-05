Dal 18 maggio celebrazioni aperte al popolo | tutte le attenzioni da osservare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 maggio 2020) Dal 18si potrà tornare in chiesa per la Santa Messa. Si potrà di nuovo partecipare al rito ma con tanti accorgimenti e nuove regole. La parola d’ordine per sacerdoti e fedeli resta sempre la stessa: distanziamento. Tutto infatti, anche nelle chiese si dovrà fare rispettando le nuove misure di distanziamento con le quali tutti abbiamo iniziato a prendere confidenza ormai da settimane. E’ per questo motivo che ogni edificio di culto avrà una capienza massima che dovrà essere rispettata. Ad aiutare il sacerdote, ci saranno delle figure, dei volontari, che permetteranno che tutto si possa svolgere in sicurezza. Gli ingressi in chiesa per le messe saranno quindi contingentati e in questo senso, dal Governo e della CEI arrivano dei consigli: qualora si ritenesse che il numero di persone che voglia partecipare alla celebrazione non sia ...