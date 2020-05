Dagli USA ecco l’indossabile che sembra un cerotto e monitora i sintomi da COVID-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) In questa pandemia da Coronavirus, gli Stati Uniti continuano a sperimentare una diffusa carenza di tamponi per i test, tanto che la scorsa settimana un medico di un ospedale dell’Arizona ha dichiarato a NBC News di aver dovuto veder morire molti pazienti morire in attesa del test, soprattutto nei primi stadi della pandemia. Una nuova soluzione al problema potrebbe però arrivare da un prototipo messo a punto dai ricercatori della Northwestern University di Chicago e dello Shirley Ryan AbilityLab: un indossabile in grado di monitorare costantemente l’insorgere dei sintomi legati al contagio da COVID-19, come la tosse o l’aumento della temperatura corporea. il dispositivo è una patch delle dimensioni di un comune cerotto, e come quest’ultimo è morbido, flessibile e sottile e va applicato alla base della gola, per poter monitorare al meglio la ... Leggi su ilfattoquotidiano "Le fiale sparite di coronavirus e la corrispondenza del 96%". Dagli 007 Usa due prove terrificanti : la Cina è all'angolo?

Coronavirus : dagli Usa al Regno Unito - tutti contro la Cina. Salvini : “Italia e Ue chiedano danni”

