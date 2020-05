Da record, FREDDO POLARE verso Europa, CALDO ATROCE sul Mediterraneo: mix esplosivo (Di giovedì 7 maggio 2020) L'evoluzione meteo di maggio promette davvero scintille per l'inizio della seconda decade. Le prime prove d'estate sull'Italia andranno a contrapporsi ad una situazione radicalmente opposta sul comparto centro-settentrionale europeo, dove è attesa una massiccia irruzione di aria fredda d'origine artica. Tornerà così di attualità il FREDDO tardivo, considerando che molte nazioni del Continente potranno sperimentare un vero e proprio colpo di coda d'inverno. L'Italia dovrebbe rimanere ai margini, in un'area dove potrebbero manifestarsi violenti contrasti termici che enfatizzerebbero violenti temporali. Ma vediamo l'evoluzione che ci attende: la cupola di alta pressione subtropicale inizierà a cedere nel weekend, quando un vortice di bassa pressione sulla Penisola Iberica inizierà a premere verso e a raggiungere il Nord Italia, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 maggio 2020) L'evoluzione meteo di maggio promette davvero scintille per l'inizio della seconda decade. Le prime prove d'estate sull'Italia andranno a contrapporsi ad una situazione radicalmente opposta sul comparto centro-settentrionale europeo, dove è attesa una massiccia irruzione di aria fredda d'origine artica. Tornerà così di attualità iltardivo, considerando che molte nazioni del Continente potranno sperimentare un vero e proprio colpo di coda d'inverno. L'Italia dovrebbe rimanere ai margini, in un'area dove potrebbero manifestarsi violenti contrasti termici che enfatizzerebbero violenti temporali. Ma vediamo l'evoluzione che ci attende: la cupola di alta pressione subtropicale inizierà a cedere nel weekend, quando un vortice di bassa pressione sulla Penisola Iberica inizierà a premeree a raggiungere il Nord Italia, ...

