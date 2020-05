Da Milano - Koulibaly ha scartato tre club: già presa una prima decisione sul futuro (Di giovedì 7 maggio 2020) Kalidou Koulibaly, quale futuro? Il difensore del Napoli avrebbe già preso una prima decisione: andare via da Napoli solo se ci sarà la possibilità di raggiungere un colosso del calcio europeo. Leggi su tuttonapoli Da Milano - Non solo Milik - Sarri sogna anche Koulibaly : ADL chiede cifra monstre

Kalidou Koulibaly, quale futuro? Il difensore del Napoli avrebbe già preso una prima decisione: andare via da Napoli solo se ci sarà la possibilità di raggiungere un colosso del calcio europeo. Per in ...

Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati del Napoli, sicuramente si tratta del calciatore con il maggior valore di mercato presente in rosa. Il senegalese già da anni ha attirato gli interessi di gr ...

