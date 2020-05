Da 5 Bloods | la data di uscita su Netflix del nuovo film di Spike Lee

(Di giovedì 7 maggio 2020)ha appena svelato ladidi Da 5, ilscritto e diretto dal regista premio OscarLee. Da 5, ildiLee, ha unadi: il 12 giugno il war movie scritto e diretto dal regista premio Oscar sarà disponibile suin tutti i Paesi in cui è presente il servizio. Scritto da Danny Bilson, Paul DeMeo, Kevin Willmott e daLee, Da 5è la storia di quattro veterani afroamericani: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam. Alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro ...

Spike Lee ha finalmente diffuso in rete il primo poster ufficiale di Da 5 Bloods, nuova pellicola targata Netflix che vedrà tra i protagonisti la star di Black Panther Chadwick Boseman e Paul Walter H ...