Credifarma lancia ‘FarmaPos’ | nuovo servizio fintech per farmacie

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Innovazione, evoluzione tecnologica e design, caratterizzati da un'elevata customer experience, unite a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelle farmacie italiane. Debutta FarmaPos: la prima offerta completa, con SmartPos Nexi di ultima generazione, sviluppata ad hoc per le farmacie italiane da Credifarma¸ realtà specializzata nel credito alle farmacie del gruppo Banca Ifis e partecipata da Federfarma, in esclusiva con Nexi. Il Pos sarà a canone scontato e commissioni azzerate per tutti i pagamenti inferiori ai 10 euro sino al 31 dicembre 2020 ed avrà una linea di credito dedicata il cui utilizzo sarà totalmente libero indipendentemente dalle transazioni canalizzate. La nuova offerta vuole sostenere lo sviluppo dei pagamenti digitali in un momento in cui ...

Innovazione, evoluzione tecnologica e design, caratterizzati da un'elevata customer experience, unite a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelle F ...

Sanità digitale: Credifarma lancia FarmaPOS

Si chiama FarmaPOS e viene lanciato da Creditfarma del gruppo Banca Ifis in collaborazione con Nexi il primo servizio completo di poagamento elettronico realizzato appositamente per le farmacie italia ...

Si chiama FarmaPOS e viene lanciato da Creditfarma del gruppo Banca Ifis in collaborazione con Nexi il primo servizio completo di poagamento elettronico realizzato appositamente per le farmacie italia ...