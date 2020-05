Credifarma lancia ‘FarmaPos’, nuovo servizio fintech per farmacie (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Innovazione, evoluzione tecnologica e design, caratterizzati da un’elevata customer experience, unite a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelle farmacie italiane. Debutta FarmaPos: la prima offerta completa, con SmartPos Nexi di ultima generazione, sviluppata ad hoc per le farmacie italiane da Credifarma¸ realtà specializzata nel credito alle farmacie del gruppo Banca Ifis e partecipata da Federfarma, in esclusiva con Nexi. L'articolo Credifarma lancia ‘FarmaPos’, nuovo servizio fintech per farmacie proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Credifarma lancia ‘FarmaPos’ - nuovo servizio fintech per farmacie (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Innovazione, evoluzione tecnologica e design, caratterizzati da un’elevata customer experience, unite a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelleitaliane. Debutta FarmaPos: la prima offerta completa, con SmartPos Nexi di ultima generazione, sviluppata ad hoc per leitaliane da¸ realtà specializzata nel credito alledel gruppo Banca Ifis e partecipata da Federfarma, in esclusiva con Nexi. L'articolo‘FarmaPos’,perproviene da Ildenaro.it.

Innovazione, evoluzione tecnologica e design, caratterizzati da un'elevata customer experience, unite a un finanziamento a procedura semplificata per sostenere lo sviluppo dei servizi digitali nelle F

