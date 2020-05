Crac Banca Popolare Vicenza, tribunale blocca donazioni Zonin a familiari (Di giovedì 7 maggio 2020) Crac Banca Popolare Vicenza, tribunale blocca donazioni Zonin a familiari. Tra le donazioni revocate, una tenuta lussuosa alla moglie e un palazzo al figlio Revocate dal tribunale di Vicenza, le donazioni che il presidente della Banca Popolare di Vicenza Giovanni Zonin, aveva fatto a favore di moglie e figlio. Si tratterebbe di una tenuta lussuosa … L'articolo Crac Banca Popolare Vicenza, tribunale blocca donazioni Zonin a familiari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 maggio 2020). Tra lerevocate, una tenuta lussuosa alla moglie e un palazzo al figlio Revocate daldi, leche il presidente delladiGiovanni, aveva fatto a favore di moglie e figlio. Si tratterebbe di una tenuta lussuosa … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

romi_andrio : RT @Coord_DonTorta: Processo per il crac della Banca Popolare di Vicenza in dirittura d’arrivo - LucianaPoli5 : @salento72 @matteosalvinimi ?????? Degna della tua. - LibertoGiacomo : quindi lui che centra....se i soldi per creare un impero gli sono arrivati da paradisi fiscali dentro la Banca Rasi… - LibertoGiacomo : @berlusconi quindi lui che centra....sei soldi per creare un impero gli sono arrivati da paradisi fiscali dentro la… - robexdj : Crac “Banca Popolare di Bari”, sequestrati beni per oltre 16 milioni di euro – Video -