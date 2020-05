Covid, impazza il “virologo in tv”. Da Burioni a Galli saltano da un canale all’altro. Non se ne può più (Di giovedì 7 maggio 2020) impazza il virologo. Uno con la mascherina, uno senza. Uno che inneggia all’uso del plasma delle persone che hanno contratto il cina-virus come antidoto alla malattia, un altro che ne depreca l’utilizzo. Chi annuncia il vaccino, chi si dispera perché il vaccino non ci sarà mai. Chi lancia allarmi anche adesso che l’epidemia si sta attenuando, ma si dimentica di aver detto a febbraio che era una semplice influenza da non enfatizzare. Virologo contro virologo, è lo sport nazionale Insomma, tutto e il suo contrario. Il toto-virologo è diventato il nuovo sport nazionale in mancanza degli altri e non se ne può più. Di Galli abbiamo visto innumerevoli video in cui negava i problemi che adesso, invece, sembra combattere solo lui. Di Burioni altrettanto, compresa la sua presenza fissa nel programma di Fazio. saltano da un canale ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 maggio 2020)il virologo. Uno con la mascherina, uno senza. Uno che inneggia all’uso del plasma delle persone che hanno contratto il cina-virus come antidoto alla malattia, un altro che ne depreca l’utilizzo. Chi annuncia il vaccino, chi si dispera perché il vaccino non ci sarà mai. Chi lancia allarmi anche adesso che l’epidemia si sta attenuando, ma si dimentica di aver detto a febbraio che era una semplice influenza da non enfatizzare. Virologo contro virologo, è lo sport nazionale Insomma, tutto e il suo contrario. Il toto-virologo è diventato il nuovo sport nazionale in mancanza degli altri e non se ne può più. Diabbiamo visto innumerevoli video in cui negava i problemi che adesso, invece, sembra combattere solo lui. Dialtrettanto, compresa la sua presenza fissa nel programma di Fazio.da un...

