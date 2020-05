Covid, Bonus affitto 2020: come funziona per negozi, esclusi, proroga Decreto Maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Covid ad alcuni soggetti esercenti attività d’impresa è stata riconosciuta, un Bonus affitto 2020 negozi: una agevolazione sotto forma di credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, per il mese (per ora) di marzo 2020, relativamente agli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1. Con al circolare 11/E del 6 Maggio inoltre sono arrivati ulteriori chiarimenti dell’Agenzia entrate sulle spese condominiali e sulle pertinenze dei negozi. In particolare l’Agenzia chiarisce le spese condominiali rientrano nel calcolo del credito se, in base a quanto stabilito dalle parti, formano una voce unitaria con il canone di locazione e ciò risulti dal contratto. Il credito ... Leggi su leggioggi Bonus colf e badanti 2020 covid : requisiti - importo - domanda - novità decreto Maggio

Bonus prima casa - prorogati i termini : cos’è - come funziona - come fare - fino a quando - procedure Covid-19

Bonus mascherine e bonus sanificazione Covid 19 : cos’è - come funziona - come richiederlo (Di giovedì 7 maggio 2020) Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenzaad alcuni soggetti esercenti attività d’impresa è stata riconosciuta, un: una agevolazione sotto forma di credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, per il mese (per ora) di marzo, relativamente agli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1. Con al circolare 11/E del 6inoltre sono arrivati ulteriori chiarimenti dell’Agenzia entrate sulle spese condominiali e sulle pertinenze dei. In particolare l’Agenzia chiarisce le spese condominiali rientrano nel calcolo del credito se, in base a quanto stabilito dalle parti, formano una voce unitaria con il canone di locazione e ciò risulti dal contratto. Il credito ...

Daniele_Manca : Bonus 1.000 euro a maggio per autonomi, precari e partite Iva. Ecco come è possibile ottenerlo, @IsiTrovato… - Agenzia_Ansa : Conte alla #Camera: 'Per il #turismo ci sarà sostegno alle imprese e alle famiglie sotto alcune soglie di reddito c… - dinobono : @INPS_it Ma invece il bonus 600 € covid 19 con domanda accolta è presentata il 1 Aprile e non ancora erogati... è… - milanointaxi : #Bonus #Inps per aprile e maggio. - Deniste4 : @INPS_it @lollokimka @Ferdina74606294 @paaa12345 @Marisu8932 È se uno ha fatto richiesta per rdc ad aprile per magg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonus Testo Decreto Aprile Covid-19: bonus, indennità autonomi, lavoro, Reddito emergenza, aiuti alle imprese ingenio-web.it Buono bici e monopattini fino a 500 euro

Sfuggire al coronavirus in bici. Il governo in un’emergenza senza precedenti per il Paese incentiva con un bonus fino a 500 euro l’uso della bicicletta, ma pure dei monopattini, per muoversi in città ...

Fondo perduto 2020: cos’è come funziona, a chi spetta, decreto Maggio

artigiani, commercianti e microimprese fino a 5 milioni di fatturato: l'intervento da solo vale 7 miliardi di Fondo perduto. Tutti questi soggetti avranno contributi per 3 mesi sugli affitti, sulle bo ...

Sfuggire al coronavirus in bici. Il governo in un’emergenza senza precedenti per il Paese incentiva con un bonus fino a 500 euro l’uso della bicicletta, ma pure dei monopattini, per muoversi in città ...artigiani, commercianti e microimprese fino a 5 milioni di fatturato: l'intervento da solo vale 7 miliardi di Fondo perduto. Tutti questi soggetti avranno contributi per 3 mesi sugli affitti, sulle bo ...