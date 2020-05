Covid-19: scarcerazione boss al 41 bis, dissenso dal Comune di Padula e associazione Petrosino (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPadula (Sa) – Esprimono dissenso e indignazione il Comune di Padula e l’associazione internazionale “Joe Petrosino” per quanto sta accadendo in queste ore nelle carceri italiane dove a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, per motivi di salute, decine di boss mafiosi, detenuti al regime del 41 bis, stanno ottenendo la scarcerazione con detenzione domiciliare. Scarcerazioni che stanno provocando l’indignazione dei magistrati antimafia come il Sostituto Procuratore Generale di Napoli, Catello Maresca, vicino alla città di Padula che lo scorso anno gli ha assegnato il premio internazionale antimafia “Joe Petrosino”. “Siamo al fianco di Maresca e di tutti i magistrati che ogni giorno mettono a rischio la propria vita nella lotta alla mafia- spiega Vincenzo Lamanna, presidente ... Leggi su anteprima24 Scarcerazione per il Covid-19 - 100 mafiosi chiedono i domiciliari : c’è anche il fratello di Totò Riina (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Esprimonoe indignazione ildie l’internazionale “Joe Petrosino” per quanto sta accadendo in queste ore nelle carceri italiane dove a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, per motivi di salute, decine dimafiosi, detenuti al regime del 41 bis, stanno ottenendo lacon detenzione domiciliare. Scarcerazioni che stanno provocando l’indignazione dei magistrati antimafia come il Sostituto Procuratore Generale di Napoli, Catello Maresca, vicino alla città diche lo scorso anno gli ha assegnato il premio internazionale antimafia “Joe Petrosino”. “Siamo al fianco di Maresca e di tutti i magistrati che ogni giorno mettono a rischio la propria vita nella lotta alla mafia- spiega Vincenzo Lamanna, presidente ...

BonaccorsoV : RT @soniabetz1: Ops ! La moglie di Roberto Cota della Lega ha decretato la scarcerazione alla detenzione domiciliare del detenuto mafioso.… - Silvano05230100 : RT @soniabetz1: Ops ! La moglie di Roberto Cota della Lega ha decretato la scarcerazione alla detenzione domiciliare del detenuto mafioso.… - Aio_Ben : RT @soniabetz1: Ops ! La moglie di Roberto Cota della Lega ha decretato la scarcerazione alla detenzione domiciliare del detenuto mafioso.… - maddalena2471 : RT @24Mattino: Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia:'scarcerazione #boss, chi ha il #41bis è in isolamento non può ess… - FerruccioColaci : RT @24Mattino: Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia:'scarcerazione #boss, chi ha il #41bis è in isolamento non può ess… -