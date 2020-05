Covid-19: possibile legame con la sindrome di Kawasaki, rara patologia infantile (Di giovedì 7 maggio 2020) Nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus si sta registrando un contemporaneo aumento di casi legati alla sindrome di Kawasaki, una rara malattia che colpisce esclusivamente i bambini. L’allarme è stato lanciato dai medici di Bergamo che hanno rilevato in queste settimane molti più casi rispetto alla media. La particolarità della situazione ha portato i pediatri italiani ad interrogarsi sulla possibile correlazione tra questa patologia e il Covid-19. Che cos’è la sindrome di Kawasaki La sindrome di Kawasaki è una malattia rara che in Italia interessa tra i 250 e i 400 bambini ogni anno. Si tratta di un’infiammazione acuta di tipo vascolare che si presenta con sintomi piuttosto diversi: febbre alta che non risponde alle normali terapie, congiuntivite non secretiva, linfonodo ingrandito nella zona del collo, gonfiore del ... Leggi su thesocialpost In Ucraina ci sono 13 bio-laboratori Usa. Possibile una connessione con epidemie e Covid-19?

“Il Covid-19 nato in un laboratorio di Wuhan”. Il segretario di Stato Usa Pompeo accusa la Cina. Ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non fosse informato

Ultime Notizie dalla rete : Covid possibile Malattia di Kawasaki e COVID-19: possibile un nesso tra le due patologie? Osservatorio Malattie Rare I guariti dal coronavirus che tornano positivi non sono stati infettati di nuovo: lo afferma l’OMS

I pazienti affetti da COVID-19 che vengono dichiarati guariti e che successivamente risultano di nuovo positivi al coronavirus non stanno sperimentando una seconda infezione, bensì starebbero espellen ...

Dalla Regione 1.500 euro agli ambulanti

Gli operatori ambulanti del Piemonte riceveranno dalla Regione il Bonus Mercati, contributo a fondo perduto di 1500 euro per gli ambulanti non alimentari che hanno dovuto sospendere interamente l’atti ...

