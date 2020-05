Covid-19, in Cina riapre Disneyland Shanghai. Le novità in Italia, da Gardaland a Magicland (Di giovedì 7 maggio 2020) Riaprirà lunedì Disneyland Shanghai. Il parco di divertimenti aveva chiuso le porte ai suoi visitatori per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ceo dellaWalt Disney Bob Chapek. La capacità di ricezione sarà ridotta al 20 per cento e agli ospiti verrà chiesto di rispettare il distanziamento sociale. Tutti, addetti e visitatori, dovranno inoltre indossare la mascherina. Le misure adottate da Disneyland Shanghai Nella città cinese maggiormente popolata, sarà il primo parco tematico della Disney a riaprire dallo scoppio della pandemia. Chapek ha spiegato che verrà elaborato un piano a tappe per la riattivazione dei servizi. «Sappiamo quanto i nostri ospiti stiano aspettando di tornare al Disneyland Shanghai. Il nostro staff non vede l’ora di riaverli indietro», ha detto. Poi ha precisato ... Leggi su secoloditalia Oms - presto missione in Cina su origine Covid-19

Coronavirus - Trump : “Possibili nuove vittime - ma dobbiamo riaprire”. La Cina risponde alle accuse sull’origine del Covid : “Mostrate le prove”

“Covid in Francia già a dicembre”. Nuove accuse alla Cina (Di giovedì 7 maggio 2020) Riaprirà lunedì. Il parco di divertimenti aveva chiuso le porte ai suoi visitatori per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ceo dellaWalt Disney Bob Chapek. La capacità di ricezione sarà ridotta al 20 per cento e agli ospiti verrà chiesto di rispettare il distanziamento sociale. Tutti, addetti e visitatori, dovranno inoltre indossare la mascherina. Le misure adottate daNella città cinese maggiormente popolata, sarà il primo parco tematico della Disney a riaprire dallo scoppio della pandemia. Chapek ha spiegato che verrà elaborato un piano a tappe per la riattivazione dei servizi. «Sappiamo quanto i nostri ospiti stiano aspettando di tornare al. Il nostro staff non vede l’ora di riaverli indietro», ha detto. Poi ha precisato ...

ManlioDS : Timori e speranze per le relazioni internazionali dopo l'epidemia, il ruolo dell'#Italia, le collaborazioni win-win… - ilfoglio_it : E’ ora di riscrivere la storia della pandemia. Il Covid-19 strisciava in Francia e in Italia prima di Natale e in C… - rtl1025 : ?? La Cina ha mentito sull'origine del #coronavirus. E' quanto emerge, scrive il #NewYorkPost, da un rapporto delle… - giuliapompili : “Detesto i processi sommari e soprattutto quelli mediatici”, dice Manlio Di Stefano. E con questo è tutto direi, no… - AvvMorrone : Covid-19, 'C'era una volta un virus': la Cina risponde alle accuse americane con un video ironico -