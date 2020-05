Cosa sarà | con Giorgio Gori

SirDistruggere : Se avesse scritto la stessa cosa sui neri o sugli ebrei si sarebbe beccata una denuncia. Il giorno che ci sarà una… - matteosalvinimi : Sarà una piccola cosa, ma il fatto che in Parlamento diano da mangiare arance nordafricane invece di quelle italian… - RobertoBurioni : La terapia con siero (o plasma) iperimmune non è cosa nuova, il primo premio Nobel andò a Von Behring nel 1901 per… - testardo1984 : Luann 3 Tiffany non ha superato gli esami Non andare a studiare con gli altri preferendo le feste ha avuto l'inevit… - biif : @redazioneiene La cosa strana è che il decreto coronavairus vieta che i medici parlino fra di loro di terapie e fac… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sarà Coronavirus, Houellebecq: virus senza qualità, il mondo dopo sarà peggiore Corriere della Sera