Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7 maggio

La curva di contenimento dell'epidemia coronavirus in Italia continua a mantenersi, e ieri – per la prima volta – il numero dei dimessi e guariti ha superato gli attualmente positivi. I numeri coronavirus 7 maggio forniti dalla Protezione civile vedono un numero di attualmente positivi pari a 89.624. L'aggiornamento delle 18 porta un numero di morti pari a 274 nella giornata di oggi, per un totale di 29.958 persone decedute dall'inizio della pandemia. I dimessi/guariti sono 3.031, dato che porta il totale a 96.276. Per quanto riguarda i tamponi effettuati, oggi siamo a 70.359, per un totale di 2.381.288 test fatti. I casi totali in Italia dall'inizio sono 214.457 con un numero di nuovi positivi registrato oggi pari a 1.401.

Stasera in TV | Cosa c’è oggi - giovedì 7 maggio 2020

