Coronavirus, Unicef: 116 milioni di bambini nasceranno all’ombra del COVID-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) Saranno in totale 116 milioni i bambini che nasceranno mentre il mondo lotta contro la pandemia di Coronavirus: è la stima che l’Unicef rende nota in occasione della festa della mamma, che cade in piena emergenza sanitaria internazionale. Una festa che coinvolge a maggio 128 Paesi. “Si prevede che questi bambini nasceranno entro 40 settimane da quando il COVID-19 – che attualmente sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari e le catene di approvvigionamento medico in tutto il mondo – è stato riconosciuto come pandemia l’11 marzo“, spiega il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo. “milioni di madri in tutto il mondo hanno intrapreso un viaggio di genitorialità nel mondo che conoscevamo. Ora devono prepararsi a portare una vita nel mondo così com’è diventato – un mondo in cui le ... Leggi su meteoweb.eu Cher incide per la prima volta un brano in spagnolo per l’Unicef : «Quando il mondo ha iniziato ad essere afflitto dal coronavirus - ho voluto essere d’aiuto»

