Coronavirus, un nuovo studio inglese rivela: "Possibile il contagio dalle acque reflue"

Le acque reflue potrebbero rappresentare un possibile rischio per la diffusione del Coronavirus: è quanto emerso in un nuovo studio inglese condotto dai biologi dell'Università di Stirling e pubblicato sulla rivista Environment International. Finora, tracce del virus sono state trovate nelle acque reflue di Parigi, ma anche di Roma e Milano, ma è sempre stato escluso che la presenza dell'Rna nelle fogne potesse rappresentare un pericolo per la salute. Un'opinione evidentemente non condivisa dagli studiosi inglesi. "Anche se il sistema fognario potrebbe rivelare informazioni utili sulla diffusione dell'epidemia, potrebbe anche comportare un discreto rischio di trasmissione" ha dichiarato Richard Quilliam, della facoltà di Scienze naturali ...

IAG: risultati del trimestre pensantemente influenzati dallo scoppio della pandemia

