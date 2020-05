Coronavirus ultime notizie dal mondo | De Guindos | Bce sotto giurisdizione Corte Ue | serve

Agenzia_Ansa : E' in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore so… - rossipresidente : D’ora in poi anche i #medici di #famiglia potranno prescrivere il #test #sierologico ai loro pazienti che manifesti… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie:?«In Lombardia tasso di contagio R0 è 0,75, meno che in Italia» - FASIbiz : ??#Mascherine detraibili ma occhio alla conformità ??Detrazioni semplificate per le donazioni alla… - alberto_dalto : RT @Cartabellotta: #coronavirus: analisi @GIMBE sul federalismo #tamponi. - #Tamponi effettuati nelle ultime 2 settimane - Parametrati a po… -

Due nuovi casi di positività al coronavirus in provincia: questo il dato diffuso dalla Asl di Latina con il consueto bollettino che aggiorna sull’andamento dei contagi nel territorio pontino. Un trend ...

Maccioni e Sicolo al sindacato:

«Il personale ammalato di Covid-19 da marzo ad oggi è pari a 7 unità ... Il numero di accessi nel pronto soccorso “pulito”, nelle ultime due settimane è stato di 135 pazienti a cui si aggiungono altri ...

