sbonaccini : #Coronavirus, da @Regione via libera a 60mila test sierologici nel PIACENTINO. I primi 30mila su conviventi e perso… - fattoquotidiano : Coronavirus, da lunedì mascherine in vendita a 50 centesimi in 20mila supermercati, 30mila farmacie e 50mila tabacc… - LegaSalvini : ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON… - giannelio : RT @sbonaccini: #Coronavirus, da @Regione via libera a 60mila test sierologici nel PIACENTINO. I primi 30mila su conviventi e persone venut… - CesariaCarone : RT @Tg3web: Con oltre 30mila decessi, il Regno Unito sorpassa l'Italia nel tragico primato dei morti con coronavirus in Europa. Il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 30mila Coronavirus: nel Regno Unito oltre 30mila vittime. In Germania torna la Bundesliga Rai News Negozi, affitti insostenibili:35mila a rischio chiusuraentro la fine dell’anno

Trentacinquemila negozi rischiano di chiudere per la crisi economica scatenata dal coronavirus. «Sarà la desertificazione ... e fra questi circa 90 mila operano con un contratto di locazione, mentre ...

Coronavirus Uk, 30mila morti, 202mila casi/ 649 nuove vittime nelle ultime 24 ore

La nazione che più preoccupa in quanto a epidemia da coronavirus, oltre agli Stati Uniti, resta il Regno Unito, lo Uk. Come si può leggere sulla mappa dell’università John Hopkins, i numeri continuano ...

Trentacinquemila negozi rischiano di chiudere per la crisi economica scatenata dal coronavirus. «Sarà la desertificazione ... e fra questi circa 90 mila operano con un contratto di locazione, mentre ...La nazione che più preoccupa in quanto a epidemia da coronavirus, oltre agli Stati Uniti, resta il Regno Unito, lo Uk. Come si può leggere sulla mappa dell’università John Hopkins, i numeri continuano ...