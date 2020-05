Coronavirus | sotto quota 90 mila gli attuali positivi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al 7 maggio in Italia il totale delle persone che hanno contratto ilche causa il Covid-19 e’ 215.858, con un incremento rispetto a ieri di 1.401 nuovi casi. Il numero totale di attualmentee’ di 89.624, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto al 6 maggio. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente1.311 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto al 6 maggio. 15.174 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 595 pazienti rispetto a ieri. 73.139 persone, pari al 82% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 6 maggio i deceduti sono 274 e portano il totale a 29.958. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 96.276, con un incremento di 3.031 persone rispetto al 6 maggio.Nel ...