Coronavirus, solo 1.401 nuovi positivi: appena l’1,9% su oltre 70 mila tamponi (Di giovedì 7 maggio 2020) E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco tutti i dati che riguardano l’Italia su morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 274 morti, un dato molto triste ma legato alle persone che si ammalavano oltre 20 giorni fa e comunque in netto calo rispetto alle scorse settimane, ma anche 3.031 guariti e appena 1.401 nuovi casi su 70.359 tamponi effettuati. appena l’1,9% dei test è risultato positivo. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 215.858 contagiati 29.958 morti 96.276 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 89.624. Questi pazienti sono così suddivisi: 15.174 ricoverate in ospedale (17%) 1.311 ricoverate in terapia intensiva (1%) 73.139 in isolamento ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - i DATI di oggi : solo 1.401 nuovi positivi su oltre 70 mila tamponi - appena l’1 - 9%. Pandemia agli sgoccioli

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Inail : “Approvato solo il 4% dispositivi di protezione presentati”

Madonna : “Ho preso il coronavirus in Francia durante il tour. All’epoca pensavo fosse solo una grave influenza” (Di giovedì 7 maggio 2020) E’ statopubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza, ecco tutti i dati che riguardano l’Italia su morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 274 morti, un dato molto triste ma legato alle persone che si ammalavano20 giorni fa e comunque in netto calo rispetto alle scorse settimane, ma anche 3.031 guariti e1.401casi su 70.359effettuati.l’1,9% dei test è risultato positivo. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 215.858 contagiati 29.958 morti 96.276 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 89.624. Questi pazienti sono così suddivisi: 15.174 ricoverate in ospedale (17%) 1.311 ricoverate in terapia intensiva (1%) 73.139 in isolamento ...

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante che oltre i numeri (222 morti solo ieri) qualcuno in Lombardia ci fornisse qualche informazion… - TizianaFerrario : Ma che vergogna!Ormai l’hanno capito anche all’estero che ogni giorno le spara grosse e false.Nessun rispetto di ch… - MediasetTgcom24 : Milano, si ammala di coronavirus e viene 'dimenticato' dall'Ats in quarantena per due mesi: solo con l'avvocato rie… - AssembleaER : Coronavirus. Barcaiuolo (Fdi): bonus solo a cittadini italiani escludendo chi riceve reddito... - peppecaridi : #Coronavirus, i DATI di oggi: solo 1.401 nuovi positivi su oltre 70 mila tamponi, appena l'1,9%. Pandemia agli sgoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri: solo 3 nuovi casi di positività PadovaOggi Morgoni sul caso mascherine:

«La spiegazione che Salvini chiede sul caso delle mascherine requisite a Civitanova è talmente semplice che anche il segretario della Lega potrà eliminare i suoi dubbi». Mario Morgoni, deputato del Pd ...

I vini italiani di pregio falcidiati dal Covid-19, in particolare negli Stati Uniti

Dopo due mesi di boom per il vino italiano negli Stati Uniti ecco la doccia fredda. In Svizzera il lockdown della ristorazione ha portato a una contrazione del prezzo medio all’import del 14,6%, negli ...

«La spiegazione che Salvini chiede sul caso delle mascherine requisite a Civitanova è talmente semplice che anche il segretario della Lega potrà eliminare i suoi dubbi». Mario Morgoni, deputato del Pd ...Dopo due mesi di boom per il vino italiano negli Stati Uniti ecco la doccia fredda. In Svizzera il lockdown della ristorazione ha portato a una contrazione del prezzo medio all’import del 14,6%, negli ...