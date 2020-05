Coronavirus, sindaco Caserta vieta asporto dopo 22.30: “Evitare assembramenti” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Da domani a Caserta la vendita con asporto sarà consentita fino alle ore 22.30. Lo ha disposto con un’ordinanza firmata in serata il sindaco Carlo Marino; la decisione è stata presa “con l’obiettivo di evitare pericolosi assembramenti nei pressi dei locali e tutelare la salute cittadina, in questa fase di emergenza sanitaria non ancora conclusa”. Nei giorni scorsi molte attività di ristorazione, come bar, gastronomie ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, avevano riaperto sfruttando la possibilità della vendita con asporto, ma ben presto in città, proprio nei pressi dei locali e a tutte le ore del giorno, si sono formati assembramenti e capannelli soprattutto di giovani; situazioni che hanno destato preoccupazione nell’amministrazione, che ... Leggi su anteprima24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il sindaco di Mosca afferma che potrebbero esserci già 300 mila contagiati nella capitale russa

Coronavirus : partite Iva - il sindaco di Roscigno riduce le tasse comunali fino al 2022

L’amore ai tempi del Coronavirus - la proposta del Sindaco di Messina a Jole Santelli : “Passaporto degli innamorati per i fidanzati pendolari” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Da domani ala vendita consarà consentita fino alle ore 22.30. Lo ha disposto con un’ordinanza firmata in serata ilCarlo Marino; la decisione è stata presa “con l’obiettivo di evitare pericolosi assembramenti nei pressi dei locali e tutelare la salute cittadina, in questa fase di emergenza sanitaria non ancora conclusa”. Nei giorni scorsi molte attività di ristorazione, come bar, gastronomie ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, avevano riaperto sfruttando la possibilità della vendita con, ma ben presto in città, proprio nei pressi dei locali e a tutte le ore del giorno, si sono formati assembramenti e capannelli soprattutto di giovani; situazioni che hanno destato preoccupazione nell’amministrazione, che ...

ComuneMI : E' online l'ordinanza del Sindaco che sospende fino al 31 maggio Area B, Area C e le regole della sosta sulle stris… - Agenzia_Italia : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' - smenichini : Nessun sindaco di grande città può dirlo esplicitamente, dopo decenni di promozione del trasporto pubblico. Ma un e… - AchHutch : RT @Agenzia_Dire: #Spiagge e #coronavirus, il sindaco di #Rimini @andreagnassi sbotta: 'Basta idiozie e boutade, il turismo va trattato con… - ComuneMontemurl : Coronavirus, aggiornamento contagi 6 maggio ore 21.30 06-05-2020 Ancora una buona notizia: anche stasera il sinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, sindaco Sala: "Dal Comune 2 milioni per i buoni spesa alle famiglie"/ VIDEO IL GIORNO Contagi zero nell'ex zona rossa di Salemi, il sindaco: "Ora pensiamo alla ricostruzione"

Salemi, ex zona rossa fino al 4 maggio, raggiunge il tanto atteso "zero contagi". Niente casi di positività al coronavirus: negativizzati anche i tamponi degli ultimi due pazienti che risultavano anco ...

Monastir, un paziente guarito dal Covid-19

La buona notizia l'ha data il sindaco sul sito istituzionale del Comune, e Monastir saluta con sollievo la guarigione dal coronavirus di una persona risultata positiva qualche settimana fa. "L'Amminis ...

Salemi, ex zona rossa fino al 4 maggio, raggiunge il tanto atteso "zero contagi". Niente casi di positività al coronavirus: negativizzati anche i tamponi degli ultimi due pazienti che risultavano anco ...La buona notizia l'ha data il sindaco sul sito istituzionale del Comune, e Monastir saluta con sollievo la guarigione dal coronavirus di una persona risultata positiva qualche settimana fa. "L'Amminis ...