Coronavirus, sempre meno contagiati. In un giorno 274 decessi, la metà in Lombardia (Di giovedì 7 maggio 2020) Il totale dei morti sale a 29.684, ma i nuovi decessi (274) sono inferiori riespetto a 24 ore fa quando erano stati 369. Come anche in calo rispetto a ieri di 1.904 sono i contagiati che attualmente contano 89.624 unità. Sono i primi dati che saltano all'occhio dall'odierno bollettino della Protezione civile sul Coronavirus. Sul fronte guariti, si registra un totale di 96.276, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 215.858 con un incremento rispetto a ieri di 1.401. Ieri l'aumento era stato di 1.444. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.311 i pazienti a oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus in Italia - altri 3 mila guariti : sempre meno malati e calano anche i morti

Coronavirus - il bilancio del 7 maggio : meno di 90mila le persone attualmente positive. Sempre in Lombardia il 50% dei nuovi casi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus, in Toscana dati sempre più confortanti. Ma c'è un altro decesso ad Arezzo ArezzoNotizie Effetto Covid-19 sulla Serie A, perdite da 1,5 mld. Come cambia il valore dei calciatori

La pandemia COVID-19 che ha colpito il nostro mondo avrà un impatto importante – ancora definire con chiarezza – sul mondo del calcio, la crisi influenzerà inevitabilmente anche i valori di mercato de ...

Alfa Romeo Quadrifoglio sempre nel segno di tecnologia e sportività. Giulia e Stelvio si aggiornano

Un'icona di dinamismo e sportività che non ha mai rinnegato il proprio Dna, ma sempre reinterpretandolo ... e anche questo è un segno dei tempi (e del coronavirus), i nuovi modelli sono stati ...

