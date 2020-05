Coronavirus | se i soldi a fondo perduto alle imprese sono una “giusta spinta” e i soldi a

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020)le parole a fare bella una faccia. Se lo Stato sgancerà quattrinidarà la giusta spinta alla ripartenza. Se quello stesso Stato immagina di non far morire di fame chi è rimasto senza lavoro, allora è chiaro che piega sul versante “bieco” dell’assistenzialismo.le parole a far bella una faccia. Se lo Stato immagina di finanziare un’azienda in difficoltà, non dovrà minimamente occuparsi di come quell’azienda spenderà iottenuti. Si chiama appostae dimenticato. Altrimenti, se si vorrà mettere becco, o solo controllare dove diavolo finiscono quei danari, l’accusa è già pronta: state mica pensando di sovietizzare l’Italia?le parole a far bella una faccia. Se nelle campagne a raccogliere la frutta e gli ortaggi, a pulire le ...