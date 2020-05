Coronavirus, Renzi: “Non siamo al sicuro ma bisogna ripartire, c’è un pezzo d’Italia che rischia di morire di fame, si rischia una carneficina economica” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Un mese e mezzo fa ho detto, inascoltato: iniziamo a riaprire, con regole chiare. Ora la frittata e’ fatta, cerchiamo di dare tutti una mano”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Dritto e Rovescio, su Rete 4. “Sono stato il primo a dire riapriamo – ha spiegato – Se hai mascherine, gel e tutto in regola allora apri. L’ho detto il 27 marzo, sono stato il primo, perche’ non bisogna dimenticare i morti e il disastro, ma se non muore di Coronavirus un pezzo di Italia rischia di morire di fame. Chi e’ garantito non ha il problema di mettere insieme il pasto con la cena, c’e’ poi una fetta di italiani che e’ disperata. C’e’ una massa di persone non garantite che non fanno notizia ma sono fondamentali per la nostra economia”. “Di fronte a 30 mila morti, bisogna essere chiari. ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boccia a governatori : “Differenziazioni possibili dal 18 maggio”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Boccia conferma possibili differenziazioni tra le Regioni dal 18 maggio

Coronavirus - Renzi contro Orlando sullo Stato nei cda : “Da Soviet”. Ma nell’intervista il vicesegretario Pd ha detto il contrario (Di giovedì 7 maggio 2020) “Un mese e mezzo fa ho detto, inascoltato: iniziamo a riaprire, con regole chiare. Ora la frittata e’ fatta, cerchiamo di dare tutti una mano”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Dritto e Rovescio, su Rete 4. “Sono stato il primo a dire riapriamo – ha spiegato – Se hai mascherine, gel e tutto in regola allora apri. L’ho detto il 27 marzo, sono stato il primo, perche’ nondimenticare i morti e il disastro, ma se non muore diundi Italia rischia di morire di fame. Chi e’ garantito non ha il problema di mettere insieme il pasto con la cena, c’e’ poi una fetta di italiani che e’ disperata. C’e’ una massa di persone non garantite che non fanno notizia ma sono fondamentali per la nostra economia”. “Di fronte a 30 mila morti,essere chiari. ...

fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “L'opposizione di destra? Non si fa così. Renzi? E' un risparmio per Conte: con u… - SkyTG24 : Matteo #Renzi interviene in #Senato dopo l’informativa di #Conte sul #coronavirus - FabioPozzi5 : RT @grotondi: Se continua così elezioni a ottobre e Silvio candidato premier,dove si firma? - LaPresse_news : Coronavirus, Renzi: Bonafede? Assurdo boss fuori, vedremo in Parlamento -