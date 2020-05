Coronavirus, Renzi contro Orlando sullo Stato nei cda: “Da Soviet”. Ma nell’intervista il vicesegretario Pd ha detto il contrario (Di giovedì 7 maggio 2020) L’ingresso dello Stato nel capitale delle aziende in difficoltà a causa del lockdown – uno degli interventi previsti dalle bozze del decreto Aprile ancora in gestazione – diventa terreno di scontro tra Pd e Italia viva. Nel frattempo “alleati” sul fronte della regolarizzazione dei migranti. Ma lo spunto da cui parte l’attacco di Matteo Renzi in questo caso è un titolo de La Stampa che fa dire al vicesegretario del Pd Andrea Orlando una frase ben diversa dal contenuto della sua intervista: “Se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda“. Abbastanza perché Renzi, con un lessico caro a Forza Italia, parli di tentazione di “sovietizzare l’Italia”. Solo che Orlando parlando con il quotidiano torinese dice esattamente il contrario: “Nessuno ha proposto che lo Stato entri nella governance ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Matteo Renzi : “Basta con i DPCM”

Coronavirus - il sindaco di Messina : "Per il Sud allentamento delle restrizioni con modalità differenziata"

