Coronavirus | prezzi dei biglietti aerei alle stelle | gli aumenti

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilcontinua a “infierire” sul settore turistico. A pagare le conseguenze maggiori di questa quarantena che va avanti ormai da inizio marzo sono infatti le aziende che “vivono” sui viaggi e gli spostamenti delle persone. Airbnb, ad esempio, è stata costretta a licenziare 1.900 dipendenti, equivalenti al 25% della forza lavoro totale. Stessa sorte per Ryanair e British Airways, che hanno annunciato esuberi e licenziamenti per svariate migliaia di unità. Le brutte notizie per i viaggiatori, però, potrebbero non essere finite. Anzi. Secondo uno studio condotto dalla Iata (International Air Transport Association, un’organizzazione internazionale di compagnie aeree con sede a Montreal) il prezzo medio di un biglietto aereo per un viaggio in Europa è destinato ad aumentare del 49% rispetto allo scorso anno. Diversi i fattori ...