Coronavirus, positivo un militare al servizio di Trump (Di giovedì 7 maggio 2020) Un militare dell'unità d'élite a servizio del presidente statunitense Donald Trump, alla Casa Bianca, è risultato positivo al Coronavirus. Lo rendono noto i media statunitensi, specificando poi che Trump e il vicepresidente Mike Pence hanno effettuato il test, risultato negativo. Dalla Casa Bianca hanno fatto sapere che i due leader "godono di ottima salute". Del militare si sa che fa parte della Marina statunitense e che ha mostrato i "sintomi" del Coronavirus ieri mattina. Leggi su ilfogliettone Positivo al Coronavirus un membro dello staff di Trump - negativo il presidente

Coronavirus : in Abruzzo 25 nuovi casi - positivo solo il 2 - 2% dei tamponi

Bambino positivo al Coronavirus all’ospedale di Corleone - anche il padre e la madre (Di giovedì 7 maggio 2020) Undell'unità d'élite adel presidente statunitense Donald, alla Casa Bianca, è risultatoal. Lo rendono noto i media statunitensi, specificando poi chee il vicepresidente Mike Pence hanno effettuato il test, risultato negativo. Dalla Casa Bianca hanno fatto sapere che i due leader "godono di ottima salute". Delsi sa che fa parte della Marina statunitense e che ha mostrato i "sintomi" delieri mattina.

capuanogio : Un calciatore del #Torino positivo al #Coronavirus: messo in quarantena - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Screening di massa in Toscana. I medici di famiglia possono prescrivere ai loro pazienti tes… - ilpost : In Francia il tampone di un paziente ricoverato a dicembre è risultato positivo al coronavirus - Stefaniacasp : RT @RadioSavana: Vicenza, #risorsaINPS tunisino pluripregiudicato, positivo HIV, tenta di violentare ragazza e le sputa in faccia più volte… - magicaGrmente22 : Coronavirus, poliziotto in servizio positivo al tampone. Il test effettuato per caso al casello -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo il presidente dello Spartak Mosca Corriere dello Sport COVID 19:CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA INVITALIA SU DPI

Fondo perduto fino a 500 euro per ogni addetto aziendale per le spese relative a dispositivi di protezione individuale. Da 11 maggio avvio Fase 1 prenotazioni. No, i liberi professionisti non rientran ...

Apple e Google: come funziona l'app per il tracciamento?

Utente positivo: segnalazione Davvero interessante la parte riguardante la segnalazione di un utente positivo al coronavirus. Qui deve essere fatto tutto direttamente dall'utente che, una volta ...

Fondo perduto fino a 500 euro per ogni addetto aziendale per le spese relative a dispositivi di protezione individuale. Da 11 maggio avvio Fase 1 prenotazioni. No, i liberi professionisti non rientran ...Utente positivo: segnalazione Davvero interessante la parte riguardante la segnalazione di un utente positivo al coronavirus. Qui deve essere fatto tutto direttamente dall'utente che, una volta ...