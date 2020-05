Coronavirus, positivo membro dello staff di Donald Trump: ma il presidente Usa è negativo al test (Di giovedì 7 maggio 2020) Si tratta di un membro della marina militare che funge da «valletto» del presidente Usa, occupandosi principalmente del suo guardaroba. Il tycoon e il suo vice Mike Pence sono risultati negativi Leggi su corriere Donald Trump : membro del suo staff positivo al Coronavirus

Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7 maggio

Uno dei membri dello staff di Trump è positivo al coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Si tratta di undella marina militare che funge da «valletto» delUsa, occupandosi principalmente del suo guardaroba. Il tycoon e il suo vice Mike Pence sono risultati negativi

capuanogio : Un calciatore del #Torino positivo al #Coronavirus: messo in quarantena - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Screening di massa in Toscana. I medici di famiglia possono prescrivere ai loro pazienti tes… - SkyTG24 : Coronavirus Brasile, il portavoce di Bolsonaro è positivo al Covid-19 - Faby7Roma3 : RT @RadioSavana: Vicenza, #risorsaINPS tunisino pluripregiudicato, positivo HIV, tenta di violentare ragazza e le sputa in faccia più volte… - GiordanoBattini : RT @Corriere: L’assistente di Trump (che si occupa del cibo e del guardaroba) risultato positivo al... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus in Italia: 215.858 casi positivi e 29.958 morti. Il bollettino del 7 maggio Corriere della Sera Hack For Travel Industry

Si è chiusa con numeri eccezionali il primo “Hack For Travel Industry”, evento in streaming su Facebook voluto e progettato da The Data Appeal Company (la new company di cui fa parte Travel Appeal), D ...

Coronavirus nel mondo, oltre 250mila morti nel mondo. Un vaccino di tipo 'tradizionale' funziona sugli animali. Usa: positivo membro staff ...

Mondo - Aggiornamenti in tempo reale dal mondo sull'epidemia da Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia . Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggi ...

Si è chiusa con numeri eccezionali il primo “Hack For Travel Industry”, evento in streaming su Facebook voluto e progettato da The Data Appeal Company (la new company di cui fa parte Travel Appeal), D ...Mondo - Aggiornamenti in tempo reale dal mondo sull'epidemia da Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia . Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggi ...