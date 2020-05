Coronavirus | Patrizia De Blanck | “Ho cacciato di casa mia figlia Giada”

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 7 maggio 2020)De: cosa è successo con laGiada, tensione per via dell’emergenzaIl lockdown sta mettendo a dura prova tutte le famiglie italiane. Tra queste anche quella die Giada De: da mesi mamma ehanno numerosi litigi dovuti proprio alla drammatica situazione che stiamo vivendo in Italia. Discussioni … L'articoloDe: “HodimiaGiada” proviene da Gossip e Tv.