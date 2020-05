Coronavirus, oltre 260mila vittime nel Mondo: in Cina solo 2 nuovi contagi, record di decessi in Brasile (Di giovedì 7 maggio 2020) Nel Mondo i morti per il Coronavirus superano quota 260.000: in base all’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 263.831 su 3.755.341 contagi. Le guarigioni sono 1.245.415. In Cina sono stati registrati due nuovi casi di Coronavirus che portano il totale a 82.885. Il bilancio dei decessi resta pari a 4.633. Negli Stati Uniti sono stati registrati 24.252 nuovi casi di Coronavirus con 2.367 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i contagi dall’inizio dell’epidemia sono almeno 1.228.603, le vittime 73.431. In Brasile sono morte altre 615 persone per il Coronavirus, portando il totale a 8.536: è il dato giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Il numero dei contagi è salito a 125.218.L'articolo Coronavirus, oltre 260mila vittime nel Mondo: in Cina solo 2 nuovi contagi, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus nel mondo : oltre 260.000 i morti - in testa Usa e Gb

Coronavirus - Confesercenti : riaprire i negozi l’11 maggio. Oltre 2 miliardi persi in Toscana nel lockdown

Coronavirus - oltre 214.000 casi totali. Parietti : “Ho avuto il coronavirus”. Sospesi i campionati di pallanuoto – DIRETTA (Di giovedì 7 maggio 2020) Neli morti per ilsuperano quota 260.000: in base all’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 263.831 su 3.755.341. Le guarigioni sono 1.245.415. Insono stati registrati duecasi diche portano il totale a 82.885. Il bilancio dei decessi resta pari a 4.633. Negli Stati Uniti sono stati registrati 24.252casi dicon 2.367 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale idall’inizio dell’epidemia sono almeno 1.228.603, le73.431. In Brasile sono morte altre 615 persone per il, portando il totale a 8.536: è il dato giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Il numero deiè salito a 125.218.L'articolonel: in, ...

sbonaccini : #sanitaER #Coronavirus in Emilia-Romagna 81 “squadre” attive nei territori per cure a domicilio (Usca), con infermi… - Agenzia_Ansa : Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in #America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un cont… - Agenzia_Ansa : #GranBretagna con più morti in #Europa, superata l' #Italia. Sono oltre 250mila le vittime nel mundo. Per il Koch I… - trapani24h : Coronavirus, oltre cento tamponi eseguiti e nessun nuovo caso nell'agrigentino - CryAntonino : #Coronavirus, già oltre 20mila interventi della Seus 118 in #Sicilia -