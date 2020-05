Coronavirus: ok a messe dal 18 maggio, firmata l’intesa – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Ok a messe dal 18 maggio, firmata l’intesa tra il Governo e la Cei per la ripresa delle funzioni, dopo il lockdown legato al Coronavirus. Trovato un accordo tra il Governo e la Cei per la ripresa delle messe dal 18 maggio, dopo il lockdown legato al Coronavirus. I vescovi spiegano che “l’accordo giunge a … L'articolo Coronavirus: ok a messe dal 18 maggio, firmata l’intesa – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus | Messe via libera dal 18 maggio

Coronavirus - le messe riaprono il 18 maggio

Coronavirus : messe con fedeli dal 18 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Ok adal 18l’intesa tra il Governo e la Cei per la ripresa delle funzioni, dopo il lockdown legato al. Trovato un accordo tra il Governo e la Cei per la ripresa delledal 18, dopo il lockdown legato al. I vescovi spiegano che “l’accordo giunge a … L'articolo: ok adal 18l’intesa –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione d… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Messe con i fedeli, c'è il protocollo - RaiNews : #Conte: grazie a #Cei per sostegno #messe #coronavirus - gissi_rosa : RT @AntonioAmmendo4: La #Camera approva il via libera alle #messe, grazie ad un accordo di sicurezza con la #Cei. Indovinate chi si è asten… - FebeDiCencrea : Chiese aperte ai fedeli dal 18 maggio 2020, CEI e Governo firmano protocollo a Palazzo Chigi : Via libera a celebra… -