Coronavirus: nelle Marche rimane stabile al 2-3% il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati [DATI] (Di giovedì 7 maggio 2020) nelle Marche sono 31 i casi positivi al Coronavirus registrati dal Gores nelle ultime 24 ore, su 1.232 campioni esaminati. Complessivamente, da inizio emergenza, il numero dei contagiati sale a 6.452 su 46.258 test. Si mantiene stabile tra il 2 e il 3% il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati (eccezion fatta per quelli del 3 maggio, dato che però raggruppava i risultati di più giornate). Dal 30 aprile l'incremento giornaliero è stato di 28 (3% dei test effettuati), 23 (2%), 21 (2%), 44 (8%), 29 (2%), 29 (3%) e 31 (2,5%).

