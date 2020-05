Coronavirus nel mondo, oltre 250mila morti nel mondo. Brasile: positivo portavoce di Bolsonaro. Un vaccino di tipo “tradizionale” funziona sugli animali (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – I morti per Coronavirus nel mondo hanno superato quota 250mila, secondo l’ultimo aggiornamento di John Hopkins University. Intanto uno studio cinese pubblicato su Science ha annunciato che un primo vaccino di tipo “tradizionale” funziona sugli animali. (Leggi la notizia). Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 maggio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,30 – Brasile, positivo il portavoce del presidente Bolsonaro – Il portavoce del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il governo confermando l’ennesimo caso di contagio nell’entourage del presidente, che rifiuta di adottare le ... Leggi su tpi Coronavirus nel mondo - oltre 250mila morti nel mondo. Un vaccino di tipo “tradizionale” funziona sugli animali

Acquisire informazioni indispensabili per capire l’evolversi della situazione e prevenire la diffusione di nuovi contagi è l’obiettivo che si è posto, nel corso delle prima riunione, il Comitato istit ...

PAZIENTI COVID A DOMICILIO E IN QUARANTENA DOPO FLOP USCA, ECCO COORDINAMENTO 4 ASL

L'AQUILA - Dopo la fase uno dell'emergenza coronavirus, segnata da una grave difficoltà, purtroppo ancora molto attuale, nel curare e seguire i pazienti a casa perché non ci sono protocolli che scatta ...

