Coronavirus nel Casertano | nessun nuovo contagio | altri sei guariti

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –danel; aumentano invece ie diminuiscono i positivi attuali. E’ un inizio maggio molto positivo per Terra di Lavoro, che ancora una volta si attesta sullo zero quanto a nuovi positivi al tampone per il Covid: il numero totale di contagiati resta dunque di 425; 42 i deceduti, come ieri. Sei persone sono inoltre guarite (sono 290 contro le 284 di ieri), dato che ha fatto scendere ancora il numero dei positivi attuali; ne restano 93, e se il trend dovesse proseguire allo stesso modo nei prossimi giorni, entro la fine di maggio si potrebbe arrivare alle “zero” persone contagiate. Calano anche i cittadini in quarantena; ad oggi sono 140 contro i 155 di ieri mentre restano in autoisolamento 3093 persone, oltre 200 in più di ieri (erano 2861); l’aumento ...