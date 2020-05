Coronavirus? Nel 1982, nero su bianco, la terrificante profezia del padre di Boris Johnson: "In quel laboratorio..." (Di giovedì 7 maggio 2020) Non è esattamente un capolavoro narrativo secondo i critici, tanto è vero che se ne erano perse le tracce, ma ora è tornato agli onori delle cronache per via dell' epidemia, ma soprattutto perchè a scriverlo è stato, nel 1982, Stanley Johnson, padre di Boris Johnson, primo ministro inglese, infettato e poi scampato al pericolo di morire di Coronavirus. Il libro di cui si discute, soprattutto nel Regno Unito, si chiama «The Marburg Virus» ed è una spy-story, ambientata tra Germania, Stati Uniti e Africa dalle contorte implicazioni politiche, che si snoda nel mezzo di una pandemia, tra sospette manipolazioni in laboratorio e la disperata corsa per sviluppare un vaccino. Tutti elementi che hanno anticipato le cronache di questi mesi e che hanno spinto Stanley Johnson, così dice «The Guardian», a cercare un ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Uk - 30mila morti - 202mila casi/ 649 nuove vittime nelle ultime 24 ore

Non è esattamente un capolavoro narrativo secondo i critici, tanto è vero che se ne erano perse le tracce, ma ora è tornato agli onori delle cronache per via dell' epidemia, ma soprattutto perchè a scriverlo è stato, nel 1982, Stanley Johnson, padre di Boris Johnson, primo ministro inglese, infettato e poi scampato al pericolo di morire di Coronavirus. Il libro di cui si discute, soprattutto nel Regno Unito, si chiama «The Marburg Virus» ed è una spy-story, ambientata tra Germania, Stati Uniti e Africa dalle contorte implicazioni politiche, che si snoda nel mezzo di una pandemia, tra sospette manipolazioni in laboratorio e la disperata corsa per sviluppare un vaccino. Tutti elementi che hanno anticipato le cronache di questi mesi e che hanno spinto Stanley Johnson, così dice «The Guardian», a cercare un ...

