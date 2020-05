Coronavirus, meno di 90mila malati. 274 morti in un giorno (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus, il bilancio di giovedì 7 maggio 2020: trend stabile. In calo i decessi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di giovedì 7 maggio 2020. Il trend si è confermato stabile in Italia nelle ultime 24 ore con 1.401 casi (43 unità in meno rispetto a mercoledì) e una crescita totale dello 0,7%. Continua a diminuire, invece, il rapporto tra tamponi e malati che ora è pari al 2% e cioè ogni un caso positivo ogni 50 test. Coronavirus, il bilancio di giovedì 7 maggio 2020 Il bilancio di giovedì 7 maggio 2020 è più o meno stabile rispetto al giorno precedente. I casi sono 1.401 con il 50% dei contagi che sono stati registrati in Lombardia (720). Ritorna a calare, invece, il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 274 mentre i guariti hanno raggiunto 3.031 unità in un giorno. ... Leggi su newsmondo Coronavirus in Italia - altri 3 mila guariti : sempre meno malati e calano anche i morti

Altri 1.904 malati di coronavirus in meno da ieri. Ma i morti sono stati 274

Coronavirus - il bilancio del 7 maggio : meno di 90mila le persone attualmente positive. Sempre in Lombardia il 50% dei nuovi casi (Di giovedì 7 maggio 2020), il bilancio di giovedì 7 maggio 2020: trend stabile. In calo i decessi. ROMA –, il bilancio di giovedì 7 maggio 2020. Il trend si è confermato stabile in Italia nelle ultime 24 ore con 1.401 casi (43 unità inrispetto a mercoledì) e una crescita totale dello 0,7%. Continua a diminuire, invece, il rapporto tra tamponi eche ora è pari al 2% e cioè ogni un caso positivo ogni 50 test., il bilancio di giovedì 7 maggio 2020 Il bilancio di giovedì 7 maggio 2020 è più ostabile rispetto alprecedente. I casi sono 1.401 con il 50% dei contagi che sono stati registrati in Lombardia (720). Ritorna a calare, invece, il numero dei. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 274 mentre i guariti hanno raggiunto 3.031 unità in un. ...

MediasetTgcom24 : coronavirus, quasi 7mila malati meno di ieri: è record - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #epidemiologo: 'Il #virus sta perdendo potenza per effetto del #lockdown'. Cicozzi (Campus Biomedico)… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, quasi 7mila #malati meno di ieri, è record #ANSA - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Calano i morti: sono 274. Scende sotto quota 90 mila il numero degli attuali positivi al Covid, con 595 letti in meno occupat… - Kottomano : RT @repubblica: Coronavirus, il bilancio del 7 maggio: meno di 90mila le persone attualmente positive. Sempre in Lombardia il 50% dei nuovi… -