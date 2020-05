Coronavirus | licenziato operatore ‘Don Gnocchi’ per aver denunciato la situazione di

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 7 maggio 2020), il Trivulzio sotto indagine. Il Ministero della Salute invia gli ispettori. Perquisizioni in diverse Rsa. MILANO –, entrano nel vivo le indagini sul Trivulzio, il polo geriatrico più grande d’Italia. Secondo le ipotesi investigative, che si sono fondate nella primissima parte del lavoro su segnalazioni e testimonianze, la struttura avrebbe nascosto i casi dimettendo a rischio non solo i sanitari ma anche gli ospiti presenti. O comunque non avrebbe preso le adeguate contromisure mettendo a repentaglio la salute e la vita degli ospiti della struttura e del personale impiegato. Il fascicolo è stato aperto subito dopo un’indagine di Repubblica che ha ricostruito e riportato diversi casi e diverse testimonianza che hanno gettato più di un’ombra sul Trivulzio. La prima svolta nelle indagini arriva tra ...